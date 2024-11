Compagnia dei Balestrieri. Izzo è ancora presidente

CITTÀ DI CASTELLO - Con la riunione dell’assemblea ordinaria della Compagnia dei Balestrieri di Città di Castello è stato rieletto il nuovo consiglio a seguito della fine del mandato del precedente direttivo. Dato il sempre crescente numero di impegni sia locali che in altre città per eventi e manifestazioni storiche, l’assemblea ha deliberato di elevare il numero dei consiglieri che sono passati da nove a tredici. Alla presidenza della Compagnia dei Balestrieri è stato confermato Francesco Izzo, affiancato dal vice Roberto Lucaccioni, poi figurano nel consiglio Paola Bazzurri segretaria; Maurizio Pettinari tesoriere; Marco Mancini priore di porta Santa Maria; Raffaele Ercolanelli priore di porta San Florido; Giuliano Bianconi priore di porta Sant’Egidio; Marco Pieracci priore di porta San Giacomo; Maria Pia Gonfia responsabile figuranti; Lucia Mercati responsabile balli; Antonella Paoloni responsabile musici; Manuel Tili responsabile social media; Giuseppe Volpi maestro di campo. Il presidente Izzo ha ringraziato i consiglieri uscenti "per il prezioso lavoro svolto e un augurio ai nuovi eletti".