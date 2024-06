Commissioni d’esame: i nomi dei presidenti La composizione delle Commissioni d'esame per la Maturità in Umbria è stata resa nota, con i nomi dei commissari esterni e dei presidenti consultabili online. Gli studenti potranno prepararsi meglio per affrontare l'Esame di Stato, che inizierà il 19 con il tema di italiano e proseguirà con la seconda prova nazionale il giorno successivo.