Commissione per il centro. No alla proposta

TODI – La maggioranza di centrodestra boccia la proposta di ordine del giorno presentato da Todi Civica in merito all’istituzione di una commissione per le politiche del centro storico. Avrebbe dovuto prevedere il coinvolgimento, oltre a sindaco e capigruppo, dei rappresentanti delle associazioni di categoria, dei comitati cittadini sorti in questi ultimi mesi e di esperti del settore.

"L’iniziativa – affermano Partito Democratico, Civicix, Todi Civica e Sinistra per Todi - nasceva dall’esigenza di dare risposte ai residenti e ai commercianti che in questi anni hanno visto peggiorare drasticamente le condizioni di fruibilità e di vivibilità del centro storico. I tagli effettuati al trasporto pubblico locale, la gestione di parcheggi e viabilità e l’assoluta mancanza di partecipazione dei soggetti interessati sono alcune delle principali cause di questo peggioramento, una situazione resa ancor più grave dalla difficile congiuntura economica che il Paese sta attraversando". L’opposizione è pronta a sottoporre al Presidente del Consiglio Giorgio Tenneroni la richiesta di convocazione di un consiglio comunale aperto sulla questione affinché tutti i soggetti interessati possano investire la massima assise cittadina delle problematiche emerse anche nell’incontro pubblico che si è tenuto alcuni giorni fa. Ma intanto la richiesta di istituire una commissione apposita ha ricevuto un secco no da parte della maggioranza alla guida della città.

S.F.