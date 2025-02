Commissione antimafia contro ogni infiltrazione

A Palazzo Cesaroni giornata di studio dal titolo ‘Prospettive di legalità. Giovani, regole, diritti’, organizzata dall’Università degli studi di Perugia (Dipartimento di Giurisprudenza) e da ‘Libera Umbria contro le mafie’ e dove sono stati presentati i risultati di una ricerca legati al titolo dell’incontro. Ad aprire i lavori è stata la presidente dell’Assemblea legislativa dell’Umbria, Sarah Bistocchi la quale ha ricordato quando "nel 2019, a Perugia, a inizio consiliatura in Comune, ci fu un’inchiesta delle Procure di Catanzaro e Reggio Calabria, che aveva portato a numerosi arresti legati a reati di mafia. E non c’erano solo le consuete attività illecite legate al riciclaggio di denaro, ma c’era un elemento in più: il tentativo di influenzare la politica locale, indirizzare le intenzioni di voto, entrare in contatto con le cariche politiche e istituzionali. Riuscimmo ad ottenere l’istituzione di una Commissione Antimafia a Palazzo dei Priori. In questa legislatura regionale abbiamo fortemente voluto ricostituire la nuova Commissione d’inchiesta ‘Analisi e studi su criminalità organizzata e infiltrazioni mafiose, corruzione e riciclaggio, narcotraffico e spaccio di stupefacenti’, che che ha eletto presidente il consigliere Fabrizio Ricci".