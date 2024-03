Come dipingere un’icona. Ecco il corso dalle Clarisse

MONTONE – Le icone, immagini piene di spiritualità e fascino tipiche soprattutto della religiosità bizantina e, secondo la teologia ortodossa , opere di di Dio stesso, realizzate attraverso le mani dell’iconografo.

Si può imparare a dipingerle, facendo una vera e propria immersione nel sacro grazie al corso di iconografia che si terrà presso il Monastero delle Clarisse di Montone. Cinque gli incontri realizzati su iniziativa delle monache seguaci di Santa Chiara per imparare antiche tecniche applicate all’icona. Il corso teorico e pratico della pittura dell’icona secondo la tecnica tradizionale della tempera all’uovo, sarà tenuto dall’iconografa Laura Rossi nelle domeniche di aprile, maggio e giugno. "Siamo ormai al terzo anno e questo è il sesto corso che teniamo, solitamente in primavera ed uno in autunno" – spiega Laura Rossi, che aggiunge: "avremo due tipologie di soggetto, uno per principianti e l’altro per chi ha già competenze acquisite nei corsi precedenti. Si partirà dalla spiegazione del soggetto scelto, con l’aggiunta di alcune note di disegno per poi lavorare sulla tavola gessata applicando la foglia oro. Quindi la pittura in diversi strati utilizzando la tempera all’uovo e i pigmenti colorati in polvere. Tutti i materiali sono compresi nel costo del corso e ogni partecipante porterà a casa la propria icona, che verrà benedetta".Le iscrizioni chiudono di 31 marzo. Per informazioni chiamare lo 075.9306140.

Pa.Ip.