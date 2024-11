Clementine in piazza, sostegno e dibattito sulla prevenzione

PERUGIA- C’è ancora da fare per fermare la violenza di genere. Per questo motivo, Confagricoltura Donna conferma il suo impegno per promuovere una cultura della consapevolezza e sostenere i Centri antiviolenza attraverso una raccolta di fondi tramite la distribuzione delle clementine nelle piazze di tutta Italia. Quest’anno raddoppiano gli appuntamenti in Umbria. Domani sarà possibile trovare le clementine delle aziende di Confagricoltura a Perugia, in piazza della Repubblica dalle 9 alle 13, e a Terni sabato 30 in piazza del Popolo. Il ricavato verrà consegnato al Centro “Libera…mente” di Perugia che accoglie le donne a rischio. L’Inps distribuirà la “Guida in 7 passi“ e fornirà l’elenco dei centri antiviolenza operativi in tutto il terriorio nazionale.

Spazio anche al dibattito: lunedì dalle 14.30 convegno alla Notari sulla prevenzione e il contrasto alla violenza grazie ad un approccio interdisciplinare. Introduce l’avvocato Francesca Pieri (foto), consigliera e coordinatrice della XVI Commissione Progetto Donna.