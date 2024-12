Cittadinanza benemerita per Andrea Baccarelli

Cittadinanza benemerita anche per lo scienziato Andrea Baccarelli, classe 1970, illustre tuderte, ex allievo del Liceo Jacopone da Todi che, dopo una laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Perugia e successivi master e dottorati a Torino e Milano, è volato negli Stati Uniti ed è oggi preside alla Harvard School of Public Health. Così ha voluto l’amministrazione comunale, programmando per ieri la cerimonia di premiazione. Baccarelli, che è tornato per le festività natalizie, è una delle figure più importanti degli ultimi anni nella ricerca scientifica: epigenetista ed endocrinologo clinico italoamericano è, noto soprattutto per i suoi contributi accademici nel campo dell’epigenetica, della mitocondriomica e dell’epigenomica computazionale, impegnato nello studio sull’impatto delle esposizioni ambientali sulla salute umana. Prima di essere nominato decimo preside a Harvard, è stato professore di scienze della salute ambientale alla School of Public Health della Columbia University. "Questa opportunità è arrivata un anno fa in modo inaspettato – ha detto – e il riconoscimento della mia città mi onora. Di certo le ore di studio e lavoro sui banchi del Liceo a Todi hanno avuto un ruolo fondamentale nella mia formazione. L’elezione alla National Academy of Medicine e il riconoscimento come uno degli scienziati più influenti al mondo negli ultimi dieci anni, poi, hanno permesso di rafforzare le mie credenziali". "Ad Harvard sto esplorando diversi ambiti – aggiunge – e uno di questi riguarda l’invecchiamento delle popolazioni nei paesi economicamente avanzati".

Susi Felceti