Città in festa, si celebra il patrono. San Feliciano: messa e processione

Entrano nel vivo i festeggiamenti per San Feliciano, il patrono della città. Ricco è il calendario degli appuntamenti religiosi. Ieri è stato il momento dell’omaggio degli sportivi, alla presenza del vescovo Domenico Sorrentino e stasera primi vespri alle 18, sempre presieduti da monsignor Domenico Sorrentino e, alle 21, la veglia dei giovani con la testimonianza dell’arcivescovo di Trento, Lauro Tisi. Le celebrazioni di domani iniziano alle 7.30 con la prima presieduta da monsignor Cristiano Antonietti. Alle 8.30 ad animare la celebrazione sarà don Giovanni Nizzi e alle 9.30 don Giovanni Zampa. La Messa solenne sarà quella delle 11, con il vescovo Sorrentino e il cardinale Peter Ebere Okpaleke, vescovo di Ekwulobia, in Nigeria. Saranno presenti le autorità civili e militari. Alle 15.30 rivive il rito della storica processione con un itinerario che vuole coinvolgere tutto il centro della città: Via Garibaldi, Largo Carducci, Via Gramsci, P.zza San Domenico, Via Mazzini, Via Cairoli, P.zza S. Francesco, Corso Cavour, via Oberdan, Via Umberto I, Via Garibaldi. Alle 17 i solenni secondi vespri, con il cardinale nigeriano Okpaleke. Alle 18 celebrazioni eucaristica. Tutte le Messe saranno accompagnate dalla Schola Cantorum Santa Cecilia, diretta dal maestro Antonio Barbi, con l’organista Luca Agneletti. Domenica 28 gennaio ultimo appuntamento dell’anno con l’assegnazione, presso la chiesa di Sant’Agostino, del 59esimo Premio della Bontà. Ci saranno interventi musicali dei cori delle Scuole medie Gentile, Carducci e Piermarini e della Scuola comunale di musica Biagini.

Confermato anche il tradizionale appuntamento con la Fiera di San Feliciano, per il 25 e il 26, nell’area antistante gli impianti sportivi di Santo Pietro, dalle 8 alle 22. Alla fiera partecipano operatori autorizzati alla vendita su aree pubbliche di prodotti di vario genere, dall’abbigliamento, giocattoli, casalinghi e articoli per la casa agli alimentari, dolciumi, frutta secca e prodotti tipici. E’ presente anche un’area destinata all’esposizione delle macchine agricole, prodotti per il giardinaggio, articoli tecnici per l’idraulica, il riscaldamento e articoli edilizi innovativi per la casa. Al fine di consentire una riqualificazione della Fiera di Santo Manno, e di San Feliciano, compatibilmente con gli spazi disponibili a seguito dei lavori realizzati nell’area di svolgimento, sono state adottate, a carattere sperimentale, alcune misure logistiche ed organizzative elaborando una nuova soluzione planimetrica.