Città Futura, il sondaggio: "La sanità è da migliorare"

A circa due mesi dalle elezioni amministrative che si svolgeranno all’inizio del prossimo giugno, la vita politica della città è in fermento come non mai. In particolare, Città Futura raccoglie i frutti di un percorso partito già alcuni mesi fa. A gennaio, infatti, l’associazione aveva lanciato un questionario online in cui venivano affrontati diversi temi relativi alla città – dai parcheggi alle scuole passando per servizi, cura e tanto altro – per proseguire e rendere sempre più concreto la manovra di ascolto dei cittadini. Sabato 6 aprile alle ore 11 nella sala ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana verranno comunicati i dati dell’indagine promossa e finora completata da circa 650 partecipanti che hanno completato il questionario, ancora reperibile online. Alcune risposte sono già state comunicate: il 63% degli eugubini lamenta la scarsa animazione culturale e sociale fuori dal centro cittadino, mentre tre persone su quattro sono costrette a ricorrere alla sanità privata per diagnosi e cure. Ciò che colpisce molto è che l’89% degli eugubini vuole essere più coinvolto nelle decisioni che riguardano la comunità. "La partecipazione è fondamentale per il nostro futuro - spiegano i portavoce dell’associazione - e noi ne abbiamo fatto il nostro valore fondante, consapevoli di quanto questo possa davvero fare la differenza".

Un’iniziativa simile a quella proposta dalla candidata Alessia Tasso, che ieri sera ha riunito la cittadinanza proprio presso la sala ex Refettorio della Biblioteca Sperelliana per un incontro teso all’ascolto delle problematiche della città: "Tra le forze politiche – commentano ancora dall’associazione civica –, c’è chi ha provato a imitare il nostro lavoro nelle ultime settimane o addirittura a partire dai prossimi giorni, ma noi siamo partiti da mesi ormai".