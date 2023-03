Città di Castello, incendio in un appartamento: anziano intossicato

Incendio in un appartamento a Città di Castello (Foto vigili del fuoco)

Città di Castello (Perugia), 13 marzo 2023 – Paura a Città di Castello per un incendio in un appartamento. Nel rogo scoppiato stamani in via Abetone 22 è rimasto intossicato l’occupante dell’appartamento, un signore di 85 anni.

L’anziano signore è rimasto intossicato dopo aver tentato di spegnere l’incendio. L’uomo è stato poi affidato alle cure del 118 e trasportato all’ospedale. Sul posto è intervenuta anche la polizia di Stato.