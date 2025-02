Città blindata per l’evento. Piazza e vie chiuse per ore. Tiratori scelti sulla Loggia

Un poderoso meccanismo di sicurezza ha blindato la visita del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ospite d’onore alla cerimonia per l’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università per stranieri. Piazza Fortebraccio chiusa al traffico già due ore prima dell’arrivo previsto, le vie limitrofe interdette alla circolazione per consentire il transito in sicurezza dell’auto presidenziale.

Ad aprire il corteo auto e moto della polizia. Dal cielo, l’occhio vigile di un elicottero che ha ripetutamente sorvolato l’area intorno a Palazzo Gallenga, spostandosi ripetutamente lungo il tragitto che il presidente avrebbe compiuto in aula. Pattuglie dislocate anche nelle arterie secondarie, in una sorta di cintura di sicurezza che si è allargata per alcuni chilometri. Uomini di finanza, polizia e carabinieri con metaldetector a piedi, invece, hanno presidiato i vicoli limitrofi, limitando il passaggio anche a piedi.

Come da protocollo, sulla loggia di uno dei due torrioni dell’Arco etrusco dei tiratori scelti hanno seguito dall’alto ogni passo del presidente nel breve tragitto tra l’auto e l’ingresso di palazzo Gallenga, con gli uomini di scorta che lo hanno seguito a stretta distanza. Nel palazzo, solo presenze accreditate che hanno potuto partecipare alla cerimonia nell’aula magna. Autorità e istituzioni locali, rappresentanti della società civile e imprenditoriale, e una rappresentanza di studenti. Conclusa la cerimonia e presidente ripartito verso Roma, i blocchi sono stati rimossi e la situazione è tornata alla normalità dopo alcune ore di relativo disagio.

