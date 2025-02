Cisterna di Gpl si stacca dalla motrice, corsia chiusa: “Serviranno ore per rimuoverla”

Amelia, 3 febbraio 2025 – Incidente senza gravi conseguenze sul raccordo Terni-Orte, dove questa mattina, intorno alle 6:20, i vigili del fuoco del distaccamento di Amelia sono intervenuti per rimuovere una cisterna contenente 40.000 litri di Gpl che si è inspiegabilmente sganciata dalla motrice di un autocarro. È successo all'altezza dell'uscita per Amelia, mentre viaggiava in direzione Terni.

Svolgimento delle operazioni

Fortunatamente, la cisterna ha mantenuto la sua posizione sulla carreggiata, evitando di rovesciarsi o di prendere fuoco, e non ha causato alcun incidente. Tuttavia, le operazioni di rimozione non possono essere eseguite semplicemente riagganciandola a un altro mezzo. È stato quindi necessario richiedere l'intervento di una squadra specializzata da Roma, incaricata di trasferire in sicurezza il Gpl su un'altra cisterna mobile.

Solo così sarà possibile rimuovere quella attualmente danneggiata senza rischi. Si prevede che l'intera operazione di messa in sicurezza e spostamento possa protrarsi fino al primo pomeriggio. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri per gestire il traffico, limitando la chiusura alla sola corsia di destra in direzione Terni.