Cinture non indossate ed eccesso di velocità: una raffica di multe

Centosettantatré infrazioni al Codice della strada, 42 volte per eccesso di velocità. Per un totale di 238 veicoli controllati e 267 persone identificate. È l’esito delle verifiche che la polizia stradale ha disposto lungo le principali strade. Tra le infrazioni rilevate, in 12 casi, anche il mancato utilizzo della cintura di sicurezza. Controlli specifici sono stati effettuati anche sui mezzi pesanti, tanto quelli adibiti al trasporto merci che gli autobus, sia d’immatricolazione nazionale che straniera. Mezzi che, sottolinea la questura, impattano in maniera particolarmente significativa sulla sicurezza stradale. Per questo le verifiche si sono incentrate sul rispetto delle tempistiche di viaggio, sulla disposizione del carico e sul rispetto del peso massimo consentito, che non ammette deroghe. Sono state 27 le infrazioni rilevate e sanzionate dagli agenti della Polizia Stradale. Da non tralasciare, infine, le attività di soccorso agli automobilisti in difficoltà o vittime di sinistri. Sono stati effettuati, infatti, 25 interventi per soccorso stradale e 13 per rilevamento degli incidenti.