Cinque Stelle all’attacco sul dopo-sisma

UMBERTIDE - "La vicesindaca Mierla dà un quadro fantasioso della realtà". È l’attacco del Movimento 5 Stelle all’amministrazione comunale sul terremoto, in una nota della deputata del Movimento 5 Stelle Emma Pavanelli e del rappresentante del gruppo territoriale Paolo Merli. "Mierla – dicono – si appella al senso di responsabilità delle opposizioni, quando le cause della mancata ricostruzione riguardano il totale disinteresse da parte della regione e del governo, entrambe di centrodestra". Secondo l’M5S "Non si può far passare sottotono il grande lavoro fatto dal Movimento, con tanti emendamenti bocciati dal governo e che andavano a favore dei terremotati di Umbertide, di

Perugia e Gubbio. L’unica risposta del governo Meloni è stata quella di dare mancette per la mancata entrata dell’Imu, nemmeno sufficienti a coprire tutte le quote".