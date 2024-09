’Cinema Film Festival’. La star è Brando De Sica

Anche questa edizione del del Cinema Film Festival di Castiglione del Lago si accinge a calare il sipario e lo fa alla grande, oggi con la proiezione speciale di ‘Mimì - Il principe delle tenebre’, il nuovo film di successo di Brando De Sica, che sarà presente all’evento, con la cerimonia di premiazione dei vincitori della rassegna e con il film di chiusura ‘Finché notte non ci separi’ alla presenza del regista Riccardo Antonaroli e degli attori Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano.

Nel pomeriggio alle 15, al Nuovo Cinema Caporali, quindi, il pubblico avrà l’occasione di vedere la pellicola ‘Mimì - Il principe delle tenebre’, il primo lungometraggio di Brando De Sica di genere horror. "Sarà una proiezione indimenticabile – annuncia il direttore artistico del festival Emanuele Rauco –, con Brando De Sica presente in sala per celebrare una sorpresa speciale insieme al pubblico. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del cinema e delle emozioni forti".

Il film è stato presentato al Locarno Film Festival ed è vincitore al Festival del cinema di Sitges, la più importante rassegna al mondo per il cinema di genere horror. A seguire, alle 17, cerimonia di chiusura e premiazione del film vincitore del Festival, scelto da una giuria composta da Laura Delli Colli (presidente), Marzia Gandolfi, Giovanni Pompili, Daniele Urciuolo, Massimiliano Zanin, tra sei lungometraggi e undici cortometraggi. Al termine della cerimonia, evento finale con la proiezione del film di chiusura ‘Finché notte non ci separi’ di Riccardo Antonaroli, introdotto dal regista e dagli interpreti Pilar Fogliati e Filippo Scicchitano. Una serata, insomma, all’insegna del grande cinema.