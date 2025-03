Ciancabilla confermato ai trasporti : "Sicurezza sul lavoro e sviluppo scalo"

Fabio Ciancabilla è stato confermato alla guida della Fit Cisl Umbria. Nella sua segreteria confermati Sara Claudiani e Pasquale Qualatrucci, mentre Matteo Cappannelli entra come neo eletto.

Nel ripercorrere le priorità del territorio umbro, Ciancabilla ha sottolineato i vari filoni dell’azione che da ottobre scorso rappresenta: infrastrutture ferroviarie, viarie e lo sviluppo dell'aeroporto. "Quest’ultimo - precisa- potrebbe rappresentare uno degli elementi strategici per la ripresa economica e per un rilancio produttivo e turistico dell’Umbria. Questo alla luce di un grande incremento in termini di numeri in questi ultimi tre anni: nel 2024 sono stati confermati 500 mila transiti di passeggeri e il nostro impegno sarà finalizzato ad un ulteriore incremento".

Poi la questione del rinnovo dei contratti scaduti e della contrattazione di secondo livello. Ma anche la partecipazione. Al centro della relazione di Ciancabilla poi l’Anas, il piano regionale dei rifiuti "che non deve escludere in maniera aprioristica la soluzione del termovalorizzatore, quella della logistica, merci e spedizioni e l’Omcl di Foligno che mantiene il suo ruolo di capofila nel settore manutentivo di secondo livello per Trenitalia, e infine quello degli appalti ferroviari".