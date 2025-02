Ciak a Perugia Il cinema tra set e casting

Ciak si gira in città. Perugia torna finalmente ad ospitare una grande produzione cinematografica, grazie a Francesca Archibugi. La regista pluripremiata girerà infatti a Perugia il suo nuovo film, “Illusione“ prodotto da Fandango con il patrocinio del Comune, nel quale porterà sul grande schermo una storia intensa, capace di esplorare le dinamiche complesse tra giovani donne fragili e uomini ricchi e potenti.

Le riprese si svolgeranno a Perugia nel mese di marzo e in attesa del set proprio domani sono previsti in città i casting alla ricerca di comparse, figurazioni speciali e minori. L’appuntamento è per il giorno di San Valentino alla Loggia dei Lanari in piazza Matteotti, non stop dalle 10 alle 18: il casting in presenza è aperto a donne e uomini di ogni nazionalità domiciliati o residenti a Perugia di età compresa fra 18 e 75 anni, con esclusione di dipendenti della pubblica amministrazione, pensionati quota 100 e pensioni anticipate. Per i soli maggiorenni non serve appuntamento, basta presentarsi nella fascia oraria indicata. Per ogni giornata di riprese a cui si partecipa è previsto un compenso secondo le norme del Ccnl. Invece il casting per i minorenni si terrà solo online.

Nello specifico la produzione cerca: bambini e bambine dai 3 ai 6 anni di ogni nazionalità; bambine dai 10 ai 16 anni di ogni nazionalità e un ragazzo dai 12 ai 16 anni con capelli castani mossi. I genitori che vogliono proporre i propri figli devono inviare il materiale allegando 2 foto recenti: primo piano e figura intera, indicando nome, cognome, data di nascita, numero di telefono inviando via whatsapp al 392.2589463 oppure alla mail: [email protected]. Per maggiori informazioni contattare: Vanja Borozan extras casting coordinator maggiorenni 375 8169425 e Angela Longo extras casting assistant maggiorenni 375 6833322.

Un bel ritorno in Umbria per la regista di film di grande successo come “Mignon è partita“, “Il grande cocomero“, “Questione di cuore“ e “Il colibrì“: nel 2001 Francesca Archibugi girò infatti a Sellano “Domani“, una pellicola con Ornella Muti e Marco Baliani sulle vicende di una famiglia in un paese umbro devastato dal terremoto del 1997.

