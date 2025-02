Ci sono 5 posti. Ambito disabilità

Sono cinque i posti a disposizione al Centro Speranza di Fratta Todina per la nuova edizione del Servizio Civile Universale. C’è ancora tempo per candidarsi: la presentazione delle domande è stata prorogata fino alle ore 14 del 27 febbraio e va effettuata online con lo Spid al sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: https://domandaonline.serviziocivile.it/.

Quali opportunità per i giovani candidati?

"Fare il servizio civile al Centro Speranza - raccontano i promotori - vuol dire operare al fianco di bambini, ragazzi e adulti con disabilità. Sarà un’esperienza di grande valore, umano e professionale. Due sono i progetti attivi legati al servizio: “Incontro alla Vita” che mira a valorizzare l’autonomia e la partecipazione degli utenti con disabilità nel territorio perugino, promuovendone l’inclusione sociale; “Tu si che vali” che si rivolge principalmente ad adulti con disabilità e punta a coadiuvarli nella acquisizione di competenze funzionali relative alla cura della propria persona, all’indipendenza abitativa, alla vita di relazione".

Il servizio civile ha la durata di un anno, è riservato a coloro che hanno tra i 18 e i 28 anni, prevede un rimborso mensile di 507,30 euro e la sede è il Centro Speranza in via Roma a Fratta Todina (l’ente ospitante è la Congregazione delle Suore Ancelle dell’Amore Misericordioso). Per informazioni: 075/8745511; [email protected]; www.cescproject.org.