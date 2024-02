"Ci piacciono le nuove sfide, aperti e tecnologici"

Noi, 106 studenti di terza media, ci siamo posti 5 domande. Immaginati tra qualche anno: quale scelta di studi hai fatto? 23,6 % L. Scientifico, 17,9% L. Linguistico, 12,3% Ist. Tecnologico Meccanico, 10,4% Scienze Umane, 9,4% Ist. Tec. Informatico. Conformandoci ai dati nazionali, una percentuale elevata di noi si orienta verso studi tecnico- scientifici, comunque i licei mantengono il primato, tranne il Liceo classico che registra il 2%. Quale professione eserciti? 30 % ingegnere, 23 % insegnante, 18 % programmatore, 5,7%parrucchiere/estetista, nell’ambito del 41% restante, 8 alunni vogliono fare i giornalisti, 8 lavorare nello sport; 4 alunni su 106 hanno risposto non lo so. I dati mostrano che siamo abbastanza consapevoli di quelli che sono le skills set richiesti dal mondo del lavoro in campo tecnico-scientifico, dell’automazione, dell’informatica e dei servizi. Svolgi la stessa professione di uno dei tuoi genitori? 87,7% no; 12,3% si. Ci piace la mobilità sociale. Molti di noi vogliono fare un lavoro diverso da quello dei nostri genitori, dimostrando fiducia nelle nostre capacità e apertura alle nuove sfide. Quanto ha influito la famiglia nella tua scelta? Nulla 62,3%; in parte 30,2%; molto 7,5%. Hai paura del futuro che ti attende? Il 60,4 % in parte, il 26,4% per nulla e solo il 13,2% ha paura. Noi figli della tecnologia e del consumismo siamo coraggiosi e crediamo nelle nostre capacità di autodeterminarci.