Chiuso il corso ’Roberto Grandis’. Gubbio diploma 20 nuovi manager

Si è concluso ieri il Corso di alta formazione in gestione aziendale intitolato a Roberto Grandis, nato dall’idea dell’omonimo comitato. Un’iniziativa di alto livello, partita lo scorso 19 gennaio e svoltasi nella Scuola di Specializzazione in Beni storico-artistici dell’Università di Perugia, nel complesso dell’ex Monastero di San Benedetto, a Gubbio.

Un corpo docenti di alta qualità ha accompagnato i venti studenti provenienti da tutta l’Umbria – che hanno potuto partecipare al corso in maniera totalmente gratuita – nei sei mesi di lezioni, per un totale di 27 giornate d’aula e oltre 200 ore complessive, nel corso delle quali sono state fornite nozioni avanzate su funzioni aziendali, competenze manageriali e strumenti gestionali necessari per le dinamiche aziendali. L’ultima lezione si è tenuta ieri ed ha visto la presenza di Roberto Canu, psicologo e coach aziendale, e dei direttori didattici del corso Andrea Galli e Stefano Schena. Oggi sono previste le prove finali mentre la cerimonia di consegna dei diplomi è programmata per il prossimo 14 settembre, con testimonial d’eccezione. Tutto questo è stato reso possibile grazie alla disponibilità e alla generosità dei tanti soci del Comitato Roberto Grandis, del quale è presidente la moglie Patrizia Maurizi e che ha per presidenti onorari don Luigi Ciotti, fondatore dell’associazione Libera e storico amico di Roberto Grandis, e l’ingegner Enrico Salza, ex presidente del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, anche lui legato a Grandis da un antico sentimento di amicizia. Un importante segnale che conferma il forte impatto che Roberto ha avuto nella comunità eugubina e non solo: il compianto eugubino scomparso nel 2022 era impegnato nella psicologia e nella pedagogia, oltre ad aver ricoperto la carica di assessore comunale.