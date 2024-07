Chiude L’Erba Voglio . I saluti della titolare. L’amore verso i clienti

Si abbassa la saracinesca di un altro negozio di vicinato. Si tratta della cartolibreria “L’Erba Voglio“ di Elce. Sulla vetrina c’è un lungo biglietto di congedo con i clienti scritto a penna dalla titolare, che aveva portato avanti l’attività iniziata dalla madre. Colpisce l’affetto e il legame che si era creato con le persone. In un passo si legge: "Per 13 anni ho avuto il compito di portare avanti una storia di famiglia che non ho compreso finché non l’ho vissuta anche io, come lei... e solo grazie a voi ho potuto conoscere il lato nascosto di mia madre".