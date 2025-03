Chiude la banca. La rabbia del sindaco

Il fenomeno della desertificazione bancaria colpisce anche Bevagna. Dal prossimo mese di giugno chiuderà la storica filiale Intesa Sanpaolo di piazza Filippo Silvestri, nel cuore del borgo. Ad annunciarlo è il sindaco, Annarita Falsacappa (nella foto), che negli scorsi giorni ha incontrato il responsabile di zona e dell’agenzia per ricevere la comunicazione in merito a una decisione aziendale già presa, che ha come obiettivo quello di razionalizzare le filiali, accorpandole, con il taglio dei servizi. "Anni di collaborazione, di energie condivise per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio, anni di sogni, di speranze, si sono miseramente conclusi con un triste incontro – commenta il primo cittadino bevanate – per comunicare, con una semplicità allarmante, la decisione aziendale già presa". Il Comune non resterà comunque a guardare, come già annunciato dal sindaco all’indomani della scelta riguardo la centralissima filiale di piazza Silvestri: "Come amministrazione non ci arrenderemo, perché vogliamo pensare ancora al nostro territorio insieme, convinti del fatto che non possiamo perdere questo servizio, convinti anche che per Intesa Sanpaolo non possono valere unicamente i risultati di bilancio, rinnegando il ruolo che ha avuto da sempre nelle città minori e nei paesi. Questa operazione – afferma Falsacappa – non tiene conto di quanto sia importante una filiale in un paese anche sotto il profilo sociale per gli anziani, ma anche per i giovani e gli adulti, ma soltanto di interessi puramente economici".