Chirurgia naso-sinusale più sicura con il navigatore chirurgico

FOLIGNO - Arriva alla struttura complessa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Foligno, diretta dal dottor Fabrizio Longavi, l’apparecchiatura di navigazione chirurgica per le patologie del naso. Questa trova impiego nella chirurgia avanzata endoscopica del naso, dei seni paranasali e del basicranio, per il trattamento di patologie infiammatorie, tumori benigni e maligni. "Inoltre - spiega il dott. Longari - le fosse nasali rappresentano una via d’accesso a strutture circostanti, da cui l’impiego nella decompressione dell’orbita in patologie quali il Morbo di Basedow, nella riparazione di fistole rinoliquorali, nella decompressione del nervo ottico ed altre". Si tratta di un sistema di navigazione chirurgica, simile ad un GPS, che si interfaccia con sistemi di imaging TC o RMN integrandoli ad un sistema di rivelatori e puntatori elettromagnetici per guidare i chirurghi attraverso l’anatomia del paziente. "Permette di rilevare in ogni momento, al millimetro, la posizione della punta dello strumento chirurgico" prosegue il direttore di Otorinolaringoiatria.