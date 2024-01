Chiama la polizia per l’auto in panne. Ma negli slip nasconde stupefacenti

Prima di chiamare la polizia per un’emergenza bisogna sempre essere sicuri di non avere scheletri nell’armadio o perlomeno nelle mutande. E’ l’insegnamento che, da ora in poi, terrà sicuramente a mente il trentenne che ha telefonato alla polizia stradale perché era rimasto in panne sull’autostrada, ma è stato segnalato alla Prefettura in quanto trovato in possesso di un quantitativo di droga nascosta nelle parti intime. Il ragazzo era insieme a due suoi amici quando la loro vettura si è bloccata. L’auto si trovava in una condizioni di forte pericolosità quasi in mezzo alla corsia di marcia, quindi è stato inevitabile chiedere aiuto alla polizia stradale di Orvieto. Gli agenti si sono però subito accorti che qualcosa non andava perché i tre si comportavano in modo strano, evidenziando grande nervosismo. Comportamenti che gli agenti della stradale sono ormai ben abituati a percepire immediatamente come indizi che ci sia qualcosa da approfondire. Intanto il controllo sulla banca dati aveva confermato che due di loro avevano vari precedenti per possesso di sostanze stupefacenti. E’ scattata una inevitabile perquisizione e nelle mutande del trentenne sono stati trovati cinque grammi di marijuana. La perquisizione domiciliare effettuata nella casa in cui il ragazzo vive con i genitori ha consentito di trovare un altro modesto quantitativo di droga. Immediata la segnalazione alla Prefettura di competenza che adotterà le opportune misure a carico del trentenne; misure che potranno consistere nella sospensione della patente di guida fino ad un massimo di tre anni, la sospensione dei documenti validi per l’espatrio e il porto d’armi fino ad un anno e la conseguenza che la Motorizzazione potrà, anche a distanza di anni, richiedere visite mediche o esami specifici per il rilascio del certificato di idoneità psico-fisica.

Cla.Lat.