"Chi è felice non bulla e non sballa". Il segreto per non mollare mai La Fondazione della Felicità promuove un progetto per aiutare i ragazzi delle scuole superiori a costruire un futuro più felice. L'iniziativa offre competenze e strategie pratiche per raggiungere la felicità. Un evento gratuito per tutti, per scoprire chi siamo e assecondare il nostro "demone".