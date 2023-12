“Che Natale è“, Paolo Vallesi guida un cast all star . Radio Subasio lancia la prima canzone delle feste

Un cast all star per un’impresa mai fatta prima. Radio Subasio lancia la sua canzone per le feste, “Che Natale è“ con protagonisti i “Radio Subasio Friends”, un gruppo di cantanti amici della radio. All’origine del progetto c’è Paolo Vallesi tra gli autori del brano con Piero Romitelli, Marco Colavecchio, Emilio Munda. E con lui a intonare “Che Natale è“ ci sono Raf, Anna Tatangelo, Nina Zilli, Gaetano Curreri e Orietta Berti, che hanno cantato le strofe singolarmente e in coro il ritornello. Nel videoclip a corredo, che nei prossimi giorni si vedrà sui social di Radio Subasio, accanto alle voce famose ci sono i conduttori: Vera Torrisi, Gianluca Giurato, Stefano Pozzovivo, Leonardo Fabrizi, Katia Giuliani, Roberta Reversi, Ignazio Failla, Manuel Saraca, Alessandra Barzaghi, Davide Berton, Francesca Quaglietti. E prioprio a margine della registrazione del video (nella foto), Vallesi ha raccontato la nascita del brano. "Abbiamo scritto una canzone di Natale che aveva un testo diverso – ha detto – ma si capiva subito che aveva un senso corale. Da lì ci siamo detti: sarebbe bello se diventasse la canzone di Natale di un radio". L’amicizia con il direttore Beppe Cuva ha fatto il resto, poi l’asticella si è alzata, con una rosa prestigiosa di cantanti che ha aderito con entusiasmo. "Se devo scegliere le voci italiane che più amo, più o meno sono tutte dentro questo progetto ", conclude Vallesi.

“Che Natale è“ si può ascoltare sul sito radiosubasio.it dove c’è anche un gioco per coinvolgere il pubblico. Partecipare è facile: nel sito il lyric video consente di cantare la canzone, in particolare il ritornello che va inviato con messaggio vocale al 348 0758060. Tra tutti i partecipanti, chi - a giudizio del conduttore - sarà stato il più intonato, originale e meritevole verrà chiamato in diretta per ascoltare la performance registrata e ricevere in regalo il calendario da tavolo della Radio.