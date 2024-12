Ceri 2025: cerimonia di investitura per i capitani Latini e Baldelli

GUBBIO – Manca ancora diverso tempo alla Festa dei Ceri, ma le tappe di avvicinamento al 15 maggio partono già ora. Nella chiesa "dei Muratori", si è svolta la cerimonia di investitura dei capitani per la Festa dei Ceri del 2025: Fabio Latini e Oliviero Baldelli, rispettivamente primo e secondo capitano. Alla presenza del cappellano Don Mirko Orsini sono state consegnate delle pergamene commemorative ai familiari dei soci venuti a mancare nel 2023, con momenti di particolare commozione per i soci Erik "Kiko" Nicchi, Abramo Bicchieri e Duilio Ridolfi. La giornata è proseguita con il pranzo conviviale agli Arconi di via Baldassini. Il presidente dell’Università Giuseppe Allegrucci ha conferito la nomina a due nuovi soci onorari: Sara Brugnoni, figlia del compianto Giancarlo, ex socio dell’Università, e Filippo Stirati, che come i suoi predecessori è stato nominato in quanto ex sindaco. I ceraioli guardano ora alla data del 12 gennaio, scherzosamente chiamato anche "election day" in quanto verranno scelti i capodieci di tutti e tre i Ceri del prossimo 15 maggio.