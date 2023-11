Censimento Coinvolte oltre 4mila famiglie. La raccolta dati terminerà il 22 dicembre

È in corso il Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni che nel Comune di Perugia coinvolge 4.023 famiglie, estratte dall’Istat, quale campione statistico. L’attività di raccolta dati, che si svolge ogni anno interessando oltre un milione di famiglie italiane, ha preso il via il 2 ottobre e terminerà il 22 dicembre. I primi risultati saranno diffusi a dicembre 2024.

Partecipare al censimento è un obbligo di legge, ma anche un’importante opportunità. Il censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi. Le famiglie che fanno parte del Campione ricevono una lettera informativa firmata dal presidente dell’Istat contenente le modalità di partecipazione. Tutte le risposte del questionario sono protette dalla normativa sul segreto statistico e in materia di protezione dei dati personali.

L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita. Per fruirne, si possono contattare sia il Numero Verde Istat (800.188.802) sia il Centro comunale di rilevazione in via Diaz, 150 (Madonna Alta) dal lunedì al venerdì (ore 9-13) e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì (ore 15-17) ed eventualmente prendere un appuntamento. Per raggiungere l’ufficio si accede da

via Pievaiola o da via Martiri dei Lager e si prosegue lungo via Diaz. Telefono: 075 5774450; e-mail:

[email protected].