“Cenerentola“ arriva al Lyrick a passo di danza. Le coreografie di Cannito sulla musiche di Prokoviev

“Edizione straordinaria”, la stagione del Lyrick organizzata da ZonaFranca, con direzione artistica di Paolo Cardinali prosegue a passo di danza. Domani alle 21.15 va infatti in scena “Cenerentola” (nella foto) balletto in due atti con regia e coreografia di Luciano Cannito sulla musica originale di Sergei Prokoviev. Protagonista il Roma City Ballet Company. "Ciò che più mi premeva di rendere con la musica di “Cenerentola” – diceva Prokoviev – era l’amore poetico tra lei ed il principe, la nascita e il fiorire del sentimento, gli ostacoli su questa via, la realizzazione di un sogno. Ho cercato di far sì che lo spettatore non rimanesse indifferente alla sventura e alla gioia. Ho composto Cenerentola nel solco della tradizione del balletto classico russo". La favola più amata continua ad appassionare il pubblico di ogni età, registrando sold out in ogni sua riedizione. Nella versione di Cannito, coreografo particolarmente attento alla struttura narrativa del balletto, la storia si arricchisce di un pizzico di follia, comicità e divertimento senza tralasciare la spettacolarità, soprattutto nelle scene del secondo atto con il grande salone da ballo. "I grandi Balletti, anzi, i grandi titoli di balletto classico – dice il regista – affascinano e stimolano l’immaginazione, ci riportano a mondi fatti di magia, di sogno, di fantasia. Il balletto della storia universale di Cenerentola aggiunge al fantastico del racconto attraverso le immagini e la grande danza, il fantastico del desiderato da tutti: realizzare i nostri sogni nei momenti più bui della nostra vita e soprattutto realizzarli quando non ce lo aspettavamo più". Prevendite su TicketItalia e TicketOne. E la prossima settimana, martedì 10 arriva al Lyrick “Fire of Georgia“ con il Royal National Ballet of Georgia: uno spettacolo unico dove l’armonia dei movimenti si fonde con acrobazie al limite dell’umano, con le danze georgiane sospese tra grazia ed energia.