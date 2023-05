Ex studenti insieme dopo 50 anni

Perugia, 22 maggio 202 3 – Dai banchi di scuola a quelli del ristorante. Dopo 50 anni, gli ex studenti si sono ritrovati e hanno festeggiato insieme sabato sera al «Battibecco» di Ellera i 50 anni dal diploma di periti industriali meccanici, «i primi usciti da Perugia», ci tengono a sottolineare, conseguito nel 1973 all’Itis di Piscille.

Hanno partecipato 14 ex studenti e gli insegnanti Eliana e Gianfranco Floridi e Virgilio Ubaldi. Al tavolo: Ivo Sciuttini, Daniele Santi, Danilo Morlupi, Cesare Zucconi, Pasquale e Marcello Bronzo, Mariano Rocchi, Silvano Menichetti, Giuseppe Procacci, Romeo Bonomi, Graziano Riccieri, Paolo Baldelli, Gianfranco Miccioni, Stefano Dottori.

«E’ stata una serata davvero emozionante, ritrovarsi tutti insieme dopo tanti anni ci ha fatto molto piacere - dicono - Ci eravamo già visti per festeggiare i 25 anni dal diploma, ora questo nuovo appuntamento tra ricordi, aneddoti e grandi emozioni vissuti in un periodo in cui la scuola era ben altra cosa. Abbiamo trascorso oltre tre ore in piacevole amicizia e sorrisi scambiandoci esperienze e punti di vista, perchè molti di noi hanno fatto carriera in settori come l’informazione, Ingegneria, attività industriali e tanti altri campi importanti».