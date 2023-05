Fanno la stessa gita 50 anni dopo. E con loro c’è anche la maestra

Vaiano (Prato), 16 maggio 2023 - E’ nata sulla scia di una battuta fatta per gioco ad uno degli ex compagni, autista di pullman, la gita che gli alunni della scuola elementare de La Briglia, classe 1968, hanno potuto rifare dopo tanti anni, con tanto di maestra a seguito. "L’idea – spiega Alessio Pollastri, uno degli ex alunni – è venuta fuori quasi per scherzo durante una delle cene di classe che facciamo frequentemente. Un nostro ex compagno è autista per Autolinee Toscane, così gli abbiamo detto di metterci tutti su un autobus per riportarci dove avevamo fatto la gita di terza elementare. La battuta ha però trovato una buona accoglienza da parte di tutti, anche se fino all’ultimo ci sembrava un’impresa quasi impossibile mettere insieme così tante persone e trovare la data giusta".

La foto dell'epoca

E’ così che domenica scorsa una ventina di ex alunni della scuola de La Briglia, dopo quasi 50 anni, ha ripetuto la gita scolastica a Lardarello e Volterra, accompagnati dalla stessa maestra che, giovanissima allora e adesso 76enne, li aveva seguiti durante tutto il corso scolastico delle elementari.

"La cosa più incredibile e al tempo stesso più significativa – prosegue Pollastri - è stata la presenza della maestra, la signora Daniela Rastrelli, che ci aveva seguito dalla prima alla quinta elementare e di cui eravamo stati la prima assegnazione dopo il diploma magistrale. E’ stata davvero una bella giornata, divertente e spensierata trascorsa all’insegna di risate e ricordi degli anni passati, e, come allora, non è stato trascurato nemmeno l’aspetto "didattico" dell’uscita, con la visita al Museo della Geotermia di Larderello. A fine giornata non è mancato naturalmente l’invito a ritrovarsi presto per una nuova rimpatriata, magari davanti ad un’ottima pizza o ad un gustoso piatto di tortelli o addirittura di ripetere il prossimo anno un’altra gita, questa volta ad Assisi". Una classe affiatata, quella della gita, che continua a vedersi da tanti anni, anche con la maestra che partecipa alle cene. "Abbiamo iniziato a fare le cene già dalla scuola media – conclude Pollastri – e abitiamo tutti in zona, chi a La Briglia, chi a Vaiano, qualcuno a Prato. La cosa particolare è che nessuno di noi ha portato moglie o marito, siamo rimasti lo stesso gruppo che eravamo a scuola e alla gita di terza elementare.