Celebrazioni in ricordo di Carlo Acutis

ASSISI - In pieno svolgimento le celebrazioni per il terzo anniversario della beatificazione di Carlo Acutis e della sua memoria liturgica: è sepolto nella chiesa di Santa Maria Maggiore-Santuario della Spogliazione. Oggi la santa messa delle 8 sarà celebrata da padre Massimo Travascio, custode della Porziuncola e in serata, alle ore 21, l’adorazione eucaristica. Domani, giorno della memoria liturgica del Beato Carlo Acutis, il vescovo Domenico Sorrentino presiederà la solenne celebrazione eucaristica delle 18. "Ogni giorno famiglie, gruppi di giovani, pellegrini da tutto il mondo – spiega il rettore del Santuario, padre Marco Gaballo – vengono qui attirati dal beato Carlo, un giovane che riesce ad infondere coraggio ed entusiasmo non solo a chi è confuso o bloccato, ma anche a chi semplicemente ha bisogno di nuova forza e vigore per riprendere la vita con slancio e fiducia".