Celebrazioni di Sant’Ubaldo: oggi il concerto, domani il capodieci

GUBBIO – La città si prepara a celebrare la Canonizzazione di Sant’Ubaldo, accompagnata da un ricco programma. Si comincia oggi, alle ore 18, con il "Concerto della Canonizzazione" promosso dalla Famiglia dei Santubaldari, in collaborazione con Laura Musella, direttrice del festival "Omaggio all’Umbria". Nel corso del concerto, i Santubaldari consegneranno il premio "Civis, Pater ac Pontifex Ubalde" ai canonici regolari lateranensi don Giuseppe Ganassin e don Pietro Benozzi, che custodiscono la basilica eugubina dall’Epifania del 2020. Si prosegue domani con la messa delle ore 11 presieduta dal vescovo Luciano Paolucci Bedini (foto), occasione anche per l’investitura del capodieci del prossimo 15 maggio del Cero di Sant’Ubaldo, Giuseppe Piccioloni. Lunedì 3 marzo, presso il refettorio della basilica, alle ore 18 si terrà l’incontro "Cammini di speranza. Il sentiero di Sant’Ubaldo", a cura del Centro studi ubaldiani, mentre il 4 marzo sarà il giorno culminante, con la celebrazione anticipata di un giorno per la coincidenza con il Mercoledì delle Ceneri.