Celebrazioni del Signorelli. Umbertide in prima fila

Tra i lavori del sommo pittore Luca Signorelli, la Deposizione dalla Croce (1515) che Umbertide ospita nelle sale del Museo di Santa Croce è, a detta degli esperti, uno dei più belli e significativi. Per questo, a chiusura del tradizionale Settembre umbertidese e nell’ambito dei celebrazioni per il Cinquecentenario Signorelliano, l’amministrazione comunale ha affidato al massimo conoscitore del pittore cortonese il compito di illustrarne la magnificenza e l’importanza.

Sarà infatti Tom Henry domani alle 18 al museo a parlare dell’opera, insieme alla professoressa umbertidese Valentina Ricci Vitiani, ricercatrice che sulla dipinto ha elaborato un’interessante interpretazione attributiva. "Luca Signorelli – dice Tom Henry, professore di Storia dell’Arte all’Università di Kent – ebbe un rapporto speciale con l’Altotevere, dove ha lasciato alcune delle sue opere più belle e conosciute. Sebbene visse e morì a Cortona, Umbertide e la Valle del Tevere divennero per lui una seconda casa". "L’evento – rimarca il vicesindaco Anna Lisa Mierla, assessore alla Cultura – è parte del protocollo firmato a marzo per promuovere il territorio che ci accomuna per tradizione e rapporto geografico ovvero “La valle del Signorelli“. Infatti insieme ad altre sette città dell’Alto Tevere Umbro - Toscano e alla Diocesi di Città di Castello, impreziosite dalle opere del grande artista, abbiamo voluto fare rete per consentire a cittadini e turisti di apprezzare le opere del maestro, ispiratore di Michelangelo e Raffaello, con un biglietto unico e a prezzo ridotto".

La celebrazione del Signorelli, con il cinquecentenario con cui il Ministero italiano della cultura celebra i 500 anni dalla morte del pittore avvenuta nel 1253, "è anche l’occasione – conclude Mierla – per intervenire con una poderosa opera di restauro sul museo civico umbertidese, del quale è prevista la chiusura a fine settembre per restituirlo al pubblico in una veste nuova e più sicura".

Pa.Ip.