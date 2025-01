SPOLETO Per le celebrazioni del patrono San Ponziano nuovo percorso della processione, si passa anche da piazza Garibaldi. Le celebrazioni iniziano già oggi alle 8.30 quando l’arcivescovo Boccardo con i quattro pievani del comune di Spoleto, si recherà al ponte Sanguinario per raccogliersi in preghiera nel luogo del martirio di San Ponziano. Il presule deporrà un omaggio floreale e accenderà una lampada votiva. Alle 9 la messa in Duomo. Alle 11.30, invece, è previsto il solenne pontificale presieduto sempre dall’arcivescovo e i presbiteri avvieranno la processione verso la Cattedrale dalla cappella palatina del Palazzo municipale, intitolata a San Ponziano. Durante la messa verrà esposto per la prima volta il nuovo reliquiario contenente la sacra testa del martire. Alle 16 in Duomo l’arcivescovo presiederà la celebrazione dei secondi vespri e al termine è prevista la processione fino alla basilica di San Ponziano, avviata, come da tradizione, da cavalli e cavalieri. Quest’anno il percorso sarà più lungo: a largo Fratti la processione, anziché prendere via della Ponzianina, scenderà per via dell’Antiteatro, passerà per Piazza Garibaldi e giungerà al Ponte Sanguinario per un momento di preghiera. Da lì, poi, ripartirà e, percorrendo via Cacciatori delle Alpi e via delle Lettere, giungerà in Basilica.