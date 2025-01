Celebrazione del Patrono

FOLIGNO La città si ferma per San Feliciano. Venerdì la Festa del Patrono di Foligno che, per la prima volta, sarà celebrata nella Cattedrale da poco riaperta. Per l’occasione, la Vus informa che resteranno aperti al pubblico i Centri di raccolta di Foligno, in via Campagnola e in via Bartolomei (località Paciana). Gli uffici, lo sportello servizio idrico e l’ecosportello servizio igiene urbana di rimarranno chiusi al pubblico. Il calendario della raccolta porta a porta non subirà variazioni. Per informazioni è attivo il numero verde 800-280328 (dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 18). Il 25 e il 26 è inoltre prevista la Fiera di San Feliciano. Per la Fiera, ospitata nell’area degli impianti sportivi di Santo Pietro, sono stati adottati alcuni provvedimenti per regolare la circolazione stradale. Nel dettaglio, nelle aree contigue antistanti gli impianti sportivi di Santo Pietro ed il Palazzetto dello Sport, denominate piazzale Gubbini e piazzale degli Atleti, individuate per lo svolgimento della manifestazione sarà vietato il transito e la sosta, con rimozione obbligatoria, a tutti i veicoli, dalla mezzanotte del giorno 25 gennaio alle 24 del 26 gennaio, fatta eccezione per i mezzi degli operatori ambulanti autorizzati a partecipare alla manifestazione e da questi utilizzati per le operazioni di allestimento del banco di vendita e/o per le operazioni di carico-scarico delle merci, per i mezzi di pronto soccorso, di polizia e dei residenti.