Celebrata la ’Giornata dell’Unità nazionale’

ASSISI – Celebrata ieri, in Assisi, la Giornata dell’Unità nazionale e Festa delle Forze Armate. Ieri mattina, alla manifestazione nel centro storico, hanno partecipato anche studenti delle scuole di Assisi, con il corteo partito da Piazza Santa Chiara fino alla piazza del Comune. Nella Chiesa di Santa Maria Sopra Minerva è stata celebrata la Santa Messa cui è seguita la deposizione di una corona al monumento ai caduti di piazzale Trieste, che risale al 1923 e che, per l’occasione è stato restaurato dall’amministrazione comunale sotto la supervisione del maestro Sergio Fusetti con un impegno economico di 6000 euro. "E’ un dovere di tutte le istituzioni - ha affermato il sindaco Stefania Proietti - rendere onore a coloro che si sono sacrificati per il nostro Paese. Oggi più di ieri dobbiamo impegnarci tutti per non dimenticare". Nell’ufficio del turismo di Assisi sono state esposte quattro divise storiche dell’Arma dei Carabinieri. Domani le cerimonie si svolgeranno ad Armenzano (ore 10.30) e a Porziano (ore 12); il 12 novembre a Santa Maria degli Angeli, a San Vitale, Rivotorto, Castelnuovo; il 19 novembre a Tordibetto, Petrignano, Palazzo; il 26 novembre a San Gregorio, Tordandrea, Torchiagina.