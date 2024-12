C’è “West Side Story“ a San Francesco al Prato

“West Side Story“ arriva a Perugia. Il celebre musical di Leonard Bernstein rivive in un’originale versione concerto in scena domani in doppia recita, alle 17 e alle 21, all’Auditorium San Francesco al Prato: uno scenario d’eccezione per un evento organizzato dall’Associazione Musicittà e dai Coristi a Priori, con il patrocinio del Comune.

L’opera sarà proposta in uno speciale arrangiamento concertistico per voci soliste, grande coro e orchestra, con trascrizioni originali create per valorizzare le melodie dell’opera, che permetteranno al pubblico di immergersi nell’intensa musica e nelle emozionanti atmosfere di uno spettacolo che ha segnato la storia del musical e della musica contemporanea.

Sul palco si esibiranno i Coristi a Priori di Perugia, il Coro Polifonico Città di Tolentino diretti da Aldo Cicconofri, l’orchestra Hat&Beard Large Ensemble, gruppo formato da 15 musicisti umbri di grande talento con un organico comprende pianoforte, contrabbasso, batteria, percussioni e una ricca sezione di fiati. Gli arrangiamenti sono stati realizzati per l’occasione da Andrea Angeloni, la direzione artistica e musicale del progetto è affidata a Carmen Cicconofri.

Il concerto, nato dalla collaborazione delle realtà artistiche locali e reso possibile grazie al sostegno di numerosi sponsor del territorio e sostiene ’Still I Rise’, organizzazione umanitaria indipendente che dal 2018 offre istruzione d’eccellenza gratuita ai bambini profughi. Biglietto intero a 20 euro, ridotto 10 euro (under 18), Charity 100 euro. Info e prenotazioni sulla piattaforma Eventbrite.