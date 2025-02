C’è un ponte da rifare. Todi, chiude la Provinciale

TODI – Nelle prossime settimane verrà chiusa al traffico la strada provinciale 414 nel tratto che da Selvarelle conduce a Collevalenza a seguito dell’apertura di un cantiere per la messa in sicurezza di un ponte presente nei pressi del confine con l’inizio della Provincia di Terni. L’intervento, per un importo di circa 600mila euro, è già stato affidato e prevede una durata massima di due mesi, durante i quali il percorso alternativo individuato dalla Provincia di Perugia, soggetto attuatore dei lavori, sarà costituito dalla strada che, da prima dell’abitato di Selvarelle, sale al cimitero di Collevalenza - Rosceto e quindi al paese di Collevalenza. Tale strada alternativa sarà oggetto da parte della stessa Provincia di Perugia di adeguamento e messa in sicurezza, anche ai fini del passaggio del trasporto scolastico. La strada 414 rappresenta un importante collegamento tra lo svincolo della E45, molto utilizzato anche dai pellegrini in visita al Santuario dell’Amore Misericordioso di Collevalenza, i cui flussi sono destinati ad aumentare in considerazione dell’anno giubilare. Per tale motivo, l’amministrazione comunale e i tecnici della Provincia hanno indetto ieri un incontro presso la Casa del Pellegrino per anticipare la notizia e verificare le soluzioni temporanee per gli autobus turistici, concordando nell’indicazione dell’uscita di Massa Martana per quelli provenienti da sud e di quella di Todi per quelli provenienti da nord. L’impegno è stato quello di contenere il più possibile i tempi di intervento per poter riaprire al traffico entro le festività pasquali. Nei prossimi giorni verrà pubblicata l’ordinanza esecutiva a cura del settore viabilità della Provincia con tutte le indicazioni del caso.