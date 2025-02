C’è “Semper Fidelis“ di scena a La Piazzetta e allo Spazio Qui

“La Stagione Fuori” di Micro Teatro prosegue con un doppio appuntamento, questa sera al Teatro La Piazzetta di Magione domani allo Spazio Qui di Perugia, sempre alle 21. Di scena è “Semper Fidelis“ della Compagnia Teatro del Carro di Reggio Calabria. Protagonista è la famiglia, punto di riferimento, suo malgrado, di ogni essere umano. Narrata da Saverio Tavano, autore anche del testo, e accompagnata dalla musica di Salvatore Vitaliano, la storia si srotola accompagnando lo spettatore nell’intimo dei rapporti tra genitori e figli.

"In un paese qualsiasi, in una città qualsiasi una famiglia qualsiasi vive in una casa con vista mare – racconta Tavano –. Un padre, una madre, un figlio, qualsiasi. Come voyeur siamo testimoni del vissuto personale di una famiglia che affronta il momento più importante della sua esistenza: si regolano i conti con il passato e la memoria, come in un vaso di Pandora libera i fantasmi che fino a quel momento erano rimasti nascosti"

Prenotazioni dei biglietit via whatsapp al 3761636555.