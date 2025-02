C’è “La vita intensa“. Cena letteraria insieme agli Instabili

Secondo appuntamento per “InstabiLibri - Cene letterarie. Tre amici Cent’anni fa”, iniziativa del Piccolo Teatro degli Instabili in cui, alla discussione intorno ai libri vengono abbinati dei menù a tema: oggi alle 19 alla Taverna del Ristorante San Francesco c’è il nuovo incontro sempre a cura di Alessandro Tinterri, direttore del Museo Biblioteca dell’Attore di Genova in dialogo con l’autore e regista Samuele Chiovoloni. Oggi si parla del libro di Massimo Bontempelli “La vita intensa”, un romanzo incredibilmente moderno e ironico, sulla frenesia dei milanesi messa alla berlina fin dal 1919. I partecipanti possono aver letto o no il libro e dopo la discussione in cui si scopriranno notizie e curiosità, ci sarà una cena a tema, ispirata alla cucina milanese.

Il costo a persona è 30 euro, con prenotazioni (obbligatoria) e informazioni al 333.7853003; [email protected].

Prossimo appuntamento, sabato 15 marzo alle 19 con “Sei personaggi in cerca d’autore” di Pirandello con Alessandro Tinterri, Caroline Baglioni e Michelangelo Bellani, a seguire cena d’ispirazione siciliana.