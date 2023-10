C’è la prima “Festa della zucca“

SPOLETO La città celebra la zucca in tutte le sue varianti. Fino al primo novembre è in programma la seconda edizione del “Pumpkin Umbria“, il primo evento umbro dedicato al mondo della zucca. L’iniziativa, patrocinata dal Comune , si svolge nella splendida cornice di Baiano di Spoleto, presso Tenuta Galileo. Tantissime le novità per questa edizione che ospita migliaia di zucche di diverse qualità: dalle zucche per uso culinario, a quelle da decorare tipiche di Halloween, alle zucche ornamentali. Appunto, non solo zucche, ma anche nuove attrazioni. Si può infatti giocare al Pumpkin golf o al Pumpkin Bowling e sfrecciare con i kart del Pumpkin Race. Gli spazi esterni della villa sono appositamente pensati e costruiti per accogliere famiglie, scuole e gruppi in genere. Con le scolaresche e con i bambini che si recheranno all’evento, si realizzeranno attività didattiche per avvicinar i più piccoli ad uno stile di vita sano.