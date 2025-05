C’è la ’Palestra digitale’. Non solo per studenti

GUALDO TADINO – "La palestra digitale" apre nei locali P-TREE e nel teatro Don Bosco. Dalle 9 di questa mattina. E’ la quinta edizione dell’appuntamento che vede partecipare istituti scolastici, aziende, hobbisti, accomunati dall’interesse per la tecnologia. La manifestazione, nell’ambito dell’Edu-fest, punta a far scoprire una vasta gamma di ambiti digitali: dalla manifattura all’ ambiente, dalle energie rinnovabili alle tante possibilità dell’informatica. Partecipano classi degli istituti della fascia appenninica da Nocera Umbra a Sigillo e Fabriano; ciò anche per favorire il confronto costruttivo in ambito stem e orientare i ragazzi verso scelte consapevoli. Ci saranno anche allievi dei corsi post-diploma degli Its di Foligno e di Fabriano. I bambini potranno utilizzare le penne 3d, personalizzare le magliette con i propri personaggi preferiti, fare esperienze con Scratch e sperimentare la robotica grazie anche alla presenza di "Crea digitale", associazione da anni attiva in questi ambiti. Da mezzogiorno, nel teatro, dopo la premiazione delle classi partecipanti, si farà il punto sul progetto P-TREE, sostenuto da "Con i Bambini" e che è ormai giunto al termine, e sui progetti attuati in questi anni con il sostegno della Fondazione Perugia, tra cui quello sulla "Agricoltura sociale ed intelligenza artificiale", che è stato appena avviato. Inoltre, alcuni ospiti del "Repair Cafè" di Perugia racconteranno la propria interessante esperienza sul tema del "riparare oggetti per ridurre i rifiuti".

Alberto Cecconi