C’è la “Fiera di Natale“. Shopping e divertimento

GUALDO TADINO - C’è la novità della “Fiera di Natale“. In centro, domenica dalle 8 alle 20. La propone il Comune, con “L’Arte e la Terra“ del presidente Mario Lillocci. "L’appuntamento – affermano l’assessore al commercio Giorgio Locchi (foto) e l’assessore al turismo Gabriele Bazzucchi – arriva in centro storico per valorizzare ulteriormente il tessuto socioeconomico della città. Un’opportunità per passare una domenica dedicata allo shopping e alla socialità, con le attività commerciali aperte per i regali natalizi e la possibilità di passeggiare e curiosare fra gli espositori". I banchi di vendita verranno collocati negli spazi compresi fra corso Italia, la piazza Martiri della libertà, le vie Roberto Calai e Franco Storelli e zone viciniori. Vi saranno esposte eccellenze del territorio, in un contesto arricchito da splendide luminarie e con punti ristoro, bar, negozi ed attività artigianali. Le chiese dell’acropoli ed i musei resteranno aperti per permettere la fruizione del patrimonio storico e culturale; nel pomeriggio verrà aperta anche la casa di Babbo Natale presso la Rocca Flea; si potrà ammirare il presepe con statue a dimensioni naturali in piazza Soprammuro; il trenino panoramico sarà attivo fin dalla mattina, con servizio gratuito per la zona centrale, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30, con fermate in piazza Federico II, dove è disponibile un ampio parcheggio gratuito, piazza Sbarretti (da dove si può accedere al centro storico con ascensore pubblico), Rocca Flea, Piazza Marconi.

A.C.