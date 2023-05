C’è il Torneo dei Rioni Festa a Sant’Eraclio

Domenica a Sant’Eraclio sarà festa per il ritorno del “Torneo dei Rioni“, a circa quarant’anni di distanza dall’ultima volta che si disputò. Sarà un quadrangolare di calcio al campo sportivo “Paolini“, dalle 15. Si svolgeranno sei partite da 40 minuti, divise in due tempi rispettivamente da 15 e 25 minuti ciascuno. Al termine la premiazione e il momento conviviale. La giornata sarà l’occasione per ritrovare anche le vecchie glorie che nel tempo hanno dato lustro ai rioni e all’Asd Sant’Eraclio. A presentare l’evento il presidente dell’Asd Sant’ Eraclio, Claudio Pugnali, il vice Manuel Bosi e Marco Dominici. "Questo – ha detto il presidente – vuole essere un momento di partenza dopo il festeggiamento dei cinquant’anni, nel 2017. Sarà anche un momento di condivisione e inclusione". Forte l’appello di Pugnali al mondo dilettantistico: "C’è oggi necessità di collaborare nel mondo dello sport e nel mondo dilettantistico, alle prese con poche risorse e pochi ragazzi". A partecipare al torneo potranno essere i ragazzi della Scuola calcio del Sant’Eraclio, divisi per rioni di residenza, ma anche i ragazzi che non giocano nel Sant’Eraclio e che invece sono impegnati in altre società sportive. "Giocheranno tutti quelli che arriveranno – fanno sapere gli organizzatori – perché sarà una festa del paese e dove vogliamo insegnare ai ragazzi a giocare e a divertirsi, stando con i piedi per terra, in una società sana e seria. Il ragazzo è al centro del nostro progetto, noi facciamo in modo di curarli nella maniera giusta". A salutare l’iniziativa anche il parroco, don Luigi Filippucci, che ha espresso apprezzamento.