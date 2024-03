C’è il recupero dell’ex ferrovia

SPOLETO La Giunta regionale ha approvato il programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 in cui sono ricompresi importanti interventi per un investimento di oltre 56,1 milioni di euro nei tre anni. "Rivestono grande importanza per l’attrattività della Valnerina e dell’intera regione – rileva l’assessore ai trasporti Enrico Melasecche (foto) - gli interventi per il recupero e la valorizzazione della ex ferrovia Spoleto-Norcia". Articolati nel 2024 e nel 2025, prevedono consolidamento versanti, opere d’arte e opere di protezione della sede viaria nel tratto Spoleto-Sant’Anatolia di Narco ed il secondo stralcio dei lavori nel tratto Piedipaterno-Balza Tagliata interessato da frane ed inoltre lavori di recupero edilizio ai fini ricettivo-produttivi di caselli e stazioni dell’ex ferrovia, per un importo di oltre 5,6 milioni di euro. A Norcia, in località Nottoria, si interverrà anche per la mitigazione del rischio idrogeologico.