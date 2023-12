C’è il nuovo comandante. Simonetta Daidone capo della polizia locale

Simonetta Daidone è la nuova comandante della polizia locale. Si è concluso dunque l’iter dell’avviso pubblico del Comune dopo il trasferimento di Marco Baffa a Brescia. La dottoressa Daidone è attualmente dipendente del Ministero dell’Interno, funzionario della polizia di Stato, comandante della polizia stradale di Foligno. Andrà in aspettativa e sarà assunta in Comune per tre anni. Tra i requisiti richiesti c’erano la laurea e l’anzianità di servizio in uno degli organi di sicurezza dello Stato eo corpi di polizia locale (Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni). Era necessario anche l’essere dipendente di ruolo nelle pubbliche amministrazioni per almeno cinque anni. Quaranta i candidati ammessi a sostenere il colloquio con la commissione presieduta dal segretario generale Giuseppe Bruno. I commissari sono stati Alessandra Pirro, dirigente della polizia locale di Spoleto; Arianna Lattanzi, dirigente dell’area affari generali e titolare dell’interim della polizia locale; segretario della commissione Luisito Sdei, funzionario dell’area servizi generali. Ad eseguire l’ultima scrematura il sindaco Stefano Zuccarini, con un colloquio che ha interessato i candidati con un risultato corrispondente a ‘più che adeguato’. I colloqui del sindaco hanno valutato – come si legge nella documentazione – gli aspetti motivazionali legati al conferimento dell’incarico, anche in rapporto agli obiettivi del mandato amministrativo. Bandito anche un concorso pubblico per due agenti della polizia locale, a tempo indeterminato.

Alessandro Orfei