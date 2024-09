C’è il “Foligno danza Festival“. Tre giorni tra stage e spettacoli

FOLIGNO - Dal 6 all’8 settembre nella città della Quintana andrà in scena la quarta edizione del ‘Foligno danza festival’, diretto dal coreografo e ballerino Alessandro Rende. Realizzato con il sostegno del Comune, in collaborazione con l’associazione culturale Spazio Danza e Beyond Dance e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, il festival sarà una tre giorni di spettacolo e formazione dedicate a giovani danzatori, professionisti, pubblico e operatori del settore. In programma serate che vedranno la presenza straordinaria di grandi nomi della danza - come le étoile Jacopo Bellussi e Francesco Gabriele Frola, il direttore e coreografo Roberto Zappalà, gli ospiti internazionali Ida Praetorius (foto) e Matteo Miccini, attesi sabato 7 all’Auditorium San Domenico, per la consegna del Premio per la Danza “Città di Foligno“ -, ma anche stage con docenti di fama internazionale - tra cui Accademia Teatro alla Scala, Accademia Nazionale di Danza, Contemporary Dance School Hamburg - e audizioni per accedere a prestigiose accademie. E ancora spettacoli, competizioni, seminari, borse di studio, riconoscimenti. Si parte con il Gala di apertura venerdì 6 alle 21.15 all’Auditorium San Domenico, che vedrà per la prima volta sul palco del Foligno Danza Festival la MM Contemporary Dance Company, con la direzione di Michele Merola. Il 7 al San Domenico la consegna del Premio internazionale per la Danza ‘Città di Foligno’.