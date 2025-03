C’è il festival degli scacchi. Oltre 170 i giocatori presenti

GUBBIO - È partita venerdì e si conclude oggi la terza edizione del Festival Internazionale di scacchi “Città di Gubbio“, che si è già confermato come un importante successo per la città sotto diversi punti di vista. L’evento, organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica Barcellona Scacchi in collaborazione con il gruppo Scacco Matto Eugubino, è un importante appuntamento nel panorama scacchistico regionale che coinvolge oltre 170 giocatori provenienti dall’Italia e non solo, confermando così il successo dei primi due anni di svolgimento.

Visti gli importanti numeri, per quest’anno la residenza comunale di Palazzo Pretorio ha aperto agli scacchisti anche la sala consiliare, oltre alla sala trecentesca. Sono tre i tornei del weekend eugubino, destinati a diverse categorie di giocatori sulla base del punteggio Elo Fide. "Siamo davvero felici per i numeri raggiunti – ha detto il presidente del gruppo Scacco Matto Eugubino, Francesco Zaccagni – le strutture ricettive cittadine sono state prese d’assalto, peraltro in un periodo fuori dai ponti turistici canonici, e quest’anno registriamo un record di partecipanti che ci ha costretto ad occupare un’altra sala di Palazzo Pretorio, oltre alla consueta Trecentesca".