C’è aria di gran successo. Ventomania ha convinto col fascino degli aquiloni

Si è chiusa all’insegna del successo pieno sul piano tecnico, spettacolare ed organizzativo la 38a edizione di Ventomania, il Festival internazionale degli aquiloni organizzato dall’associazione Aquilonisti Gubbio Eolo in collaborazione con il comune di Gubbio ed il patrocinio della Regione.

Per due giorni, sabato e domenica, aquiloni di varie forme e dimensioni, colori sgargianti ed evoluzioni affascinanti, hanno colorato ed animato l’area del Teatro Romano grazie all’abilità di 40 gruppi, di cui 35 provenienti dall’Italia e i restanti cinque da Belgio, Francia, Polonia, Germania e Singapore. Un successo rinforzato anche dalla significativa presenza di cittadini e turisti giunti al Teatro Romano per ammirare le colorate creazioni animate dal vento: Ventomania si è ancora una volta dimostrata un’iniziativa che attrae visitatori e curiosi, specialmente famiglie che possono trascorrere un weekend in tranquillità, e che dona colore, passione e attività alternative alla città eugubina. Palpabile la soddisfazione di Fabrizio Pierotti di Gubbio Eolo: "Sono stati due giorni di grande lavoro – ha dichiarato – ma i risultati ottenuti decisamente gratificanti ripagano gli sforzi compiuti. Secondo i primi calcoli sarebbero oltre quattromila le presenze registrate tra bambini, famiglie e appassionati, molti dei quali provenienti dalle regioni circostanti, in particolare dalle Marche stando anche alle tante telefonate ricevute. Facile immaginare le ricadute sul piano turistico, promozionale ed anche economico. Dal prossimo anno – conclude – ritorneranno anche canadesi ed americani. A proposito una novità: come aquilonisti eugubini siamo stati invitati a giugno ad un festival oltreoceano, in particolare in Canada".

Tra le novità è stato particolarmente apprezzato il ritorno della parete da arrampicata dei Vigili del Fuoco del comando di Perugia, allestita e resa utilizzabile

ai bambini che, grazie all’aiuto dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gubbio abilitati alle manovre Speleo Alpino Fluviali hanno potuto provare il brivido dell’arrampicata in totale sicurezza.